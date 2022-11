Crédit : Oui Didier Deschamps qui aura attendu le dernier moment pour Appeler en renfort un ultime attaquant Marcus Thuram. Par peur d'une rechute de Karim Benzema. Non, promet le sélectionneur qui assure même avoir tout programmé. 26 joueurs au total, mais pas de Presnel Kimpembe, qui pourtant avait rejoué dimanche avec le PSG Vraie rechute, ou mauvaise sensations. Suffisant en tout cas pour acter son forfait alors que Rapahael Varane lui, n'a pas joué depuis trois semaines, mais l'optimisme est de rigueur. Tout comme Karim Benzema, en théorie. Equipe médical, préparateur physique, le staff des Bleus marche sur des oeux. et ce sera comme ça jusqu'au 22 novembre face à l'Australie

Karim Benzema et Raphaël Varane à Clairefontaine le 1er juin 2022

Coupe du monde 2022 : Deschamps se veut rassurant pour Benzema et Varane

À J-7 avant l'entrée en lice des Bleus au Qatar face à l'Australie, les derniers choix effectués par Didier Deschamps interrogent, mardi 15 novembre. Le sélectionneur aura attendu le tour dernier moment pour appeler en renfort un ultime attaquant, Marcus Thuram, fils de Lilian et joueur du Borussia Mönchengladbach. Par peur d'une rechute de Karim Benzema gêné à une cuisse et qui n'a passé qu'une demi-heure sur les terrains depuis le 19 octobre ?

Non, promet le sélectionneur, qui assure même avoir tout programmé. "Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26e (joueur, ndlr), mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matches qui allaient se jouer derrière". 26 éléments au total, mais pas de Presnel Kimpembe, qui a pourtant rejoué dimanche 13 novembre avec le PSG. "Malheureusement, il n'a pas tous les éléments pour être prêt pour ce qui nous attend", à expliquer "DD".

S'agit-il d'une vraie rechute ou de mauvaises sensations ? Cela a été suffisant en tout cas pour acter son forfait, alors que Raphaël Varane lui, n'a pas joué depuis trois semaines. Mais l'optimisme est de rigueur pour le cadre aux 87 sélections. "Il va bien, il a le moral, de bonnes sensations, assure Deschamps. On ne va pas brûler les étapes non plus, mais il est censé être disponible pour le premier match".

Tout comme Karim Benzema, en théorie. Équipe médicale, préparateur physique... C'est tout le staff de l'équipe de France qui marche sur des œufs, et ce sera comme ça jusqu'au mardi 22 novembre face à l'Australie (coup d'envoi à 20h heure française). Les Bleus défieront ensuite le Danemark le samedi 26 novembre (17h) et la Tunisie le mercredi 30 novembre (16h).

