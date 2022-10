Ballon d'Or 2022 : ce qu'il faut savoir sur Karim Benzema, le gamin de Bron

Il a décroché lundi 17 octobre 2022 le Ballon d'Or du meilleur joueur lors d'une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Mais avant Benzema, star adulée du football, il y avait Karim, le petit gamin de Bron.

Élevé dans ce quartier populaire de la banlieue lyonnaise, le prodige français s'adonne à un sport dans lequel il se révèle très doué. Alors qu'il n'a que 9 ans, ce futur champion en devenir marquait avec Bron face aux poussins de l'équipe de l'Olympique Lyonnaise.

Ce jour-là, il tape dans l'œil de l'OL qui lui propose une licence. Sa technique quasi parfaite révèle un travail de forcené dès son plus jeune âge. "C'est un gamin qui jouait en bas de l'immeuble, qui avait cette technique du football, non pas de la rue mais de la cour d'en bas. C'est la même histoire que beaucoup d'autres, comme Zinédine Zidane et tous ces joueurs-là, qui ont une technique au-dessus de la moyenne parce qu'ils l'ont parfaite en bas de chez eux", raconte Vincent Duluc, journaliste à L'Équipe.

En 2004, l'avant-centre est sous les feux des projecteurs. Il vient de participer à l'euro des moins de 17 ans et poursuit sa carrière avec discrétion mais distinction.

"Ça n'a jamais été un phénomène chez les jeunes, jamais. Plutôt un joueur qui avait des prédispositions techniques, manifestes, évidentes mais effectivement il n'était pas taillé encore comme l'athlète qu'il est devenu ensuite et qui, peut-être, n'était pas encore prêt, mais il bossait. Il a franchi les échelons les uns après les autres", explique Vincent Duluc.

