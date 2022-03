Coupe du monde 2022 : comment suivre le tirage des groupes et à quelle heure ?

La Coupe du monde 2022 au Qatar va devenir encore un peu plus concrète pour les 29 qualifiés et les 8 nations qui peuvent encore rêver de décrocher les 3 derniers billets. À un peu plus de sept mois du coup d'envoi du match d'ouverture (lundi 21 novembre, finale le dimanche 18 décembre), le tirage au sort des 8 groupes de 4 a lieu vendredi 1er avril à Doha.

Il débutera à 18h heure française, 19h heure locale, et sera à suivre en direct commenté sur RTL.fr. Côté télévision, deux chaînes retransmettent l'événement : TMC, petite sœur de TF1, et beIN Sports. La "Une" a acquis les droits de retransmission de 28 matches durant la compétition, la chaîne qatarie dispose, elle, de l'intégralité du tournoi, à savoir 64 rencontres.

Les équipes ont été réparties dans les quatre chapeaux en fonction du dernier classement Fifa publié jeudi 31 mars. La France, 3e, est tête de série avec le Qatar (51e), le Brésil (1er), la Belgique (2e), l'Argentine (4e), l'Angleterre (5e), l'Espagne (7e) et le Portugal (8e).

Allemagne et Pays-Bas épouvantails du chapeau 2

Deux équipes européennes pourront figurer dans le même groupe. Dans le chapeau 2, les épouvantails sont ainsi l'Allemagne (12e), les Pays-Bas (10e) voire la Croatie (16e), le Danemark (11e) ou la Suisse (14e), tombeuse des Bleus lors du dernier Euro. Il est aussi composé du Mexique (9e), de l'Uruguay (13e) et des États-Unis (15e).

Dans le chapeau 3 figurent le Sénégal (20e), l'Iran (21e), le Japon (23e), le Maroc (24e), la Serbie (25e), la Pologne (26e), la Corée du Sud (29e) et la Tunisie (35e). Dans le chapeau 4 on retrouve le Cameroun (37e), le Canada (38e), l'Équateur (46e), l'Arabie saoudite (49e), le Ghana (60e) et trois équipes à déterminer : Pays de Galles (18e) ou Ukraine (27e) ou Écosse (39e), Pérou (22e) ou Australie (42e) ou Émirats arabes unis (68e), Costa Rica (31e) ou Nouvelle-Zélande (101e).