Coupe du monde 2022 : ce qu'il faut retenir du 1er entraînement des Bleus

À J-8 du coup de leur entrée dans la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre) face à l'Australie, les Bleus se sont retrouvés à Clairefontaine, lundi 14 novembre. Après des batteries de tests médicaux, le premier entraînement a eu lieu en fin d'après-midi.

Au milieu du terrain, Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, donne de la voix au milieu de terrain. Devant lui, quatre joueurs dont Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga disputent des un contre un. À quelques mètres de là, tous les yeux des journalistes français ou étrangers sont rivés sur un autre groupe, et notamment sur Karim Benzema.

Durant 20 minutes, le Ballon d'Or, récemment gêné à une cuisse et qui n'a passé qu'une demi-heure sur les terrains depuis le 19 octobre, trottine avant d'enchaîner des courses à différentes intensités, en compagnie de Raphaël Varane et Aurélien Tchouaméni. Objectif, se tester, se rassurer, monter en puissance.

Mbappé, Griezmann ou Giroud aux soins

Un peu plus loin, le sélectionneur observe. Chaque jour va compter. "Les deux jours que nous avons ici serviront de récupération avant tout, souligne-t-il. On se déplace mercredi (au Qatar, ndlr) et puis on aura comme quand on est en club une semaine classique à partir de jeudi pour préparer le match de mardi" (22 novembre, 20h heure française).

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud sont, eux, restés aux soins. Du classique pour les joueurs sollicités durant le week-end qui précède les rassemblements de l'équipe de France...

