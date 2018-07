publié le 26/06/2018 à 11:22

"Assurer la première place et gérer mon groupe". Didier Deschamps a affiché ses objectifs en conférence de presse avant d'affronter le Danemark ce mardi 26 juin. Si les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8es de finale, après leur victoire face à l'Australie et le Pérou, ils n'entendent pas faire l'impasse lors de ce troisième et dernier match dans la poule C.



Un match qui va déterminer la place de l'équipe de France et donc son prochain adversaire lors de la première rencontre à élimination directe. L'enjeu est donc réel pour les coéquipiers d'Antoine Griezmann. "Il ne faut pas choisir ou essayer de choisir un adversaire. On n'en sait rien si le meilleur adversaire est la Croatie, l'Argentine ou une autre équipe. Il faut attendre le troisième match de tout le monde", tempère Bixente Lizarazu.

Difficile d'y voir clair effectivement dans la poule D. Si la Croatie a fait forte impression depuis le début de la compétition, l'Argentine est à l'heure actuelle devancée par le Nigéria au classement et devra donc sauver sa peau dans un match couperet.

Faire tourner l'effectif

Mais le classement n'est pas le seul enjeu de cette troisième rencontre, selon le champion du monde 98. "Ce match va permettre de faire tourner l'équipe et ainsi permettre de à des joueurs qui n'ont pas jouer pour l'instant de se dire qu'ils ont aussi participer à la compétition. Pour la vie de groupe c'est très important, pour la dynamique c'est très important", juge-t-il. Les fameux "coiffeurs", comme on surnomme traditionnellement les remplaçants.



C'est pourquoi Bixente Lizarazu estime qu'une victoire contre le Danemark "aiderait" les Bleus dans ce Mondial. Surtout que l'équipe de France reste sur des prestations très mitigées avec "une seule mi-temps de qualité contre le Pérou". Il faut gagner, pour se rassurer donc.



Retrouver des automatismes

Si Didier Deschamps a prévu de faire tourner son effectif face au Danemark, et ainsi aligner Steve Mandanda, Presnel Kimpembe ou encore Thomas Lemar par exemple, certains leaders français devraient malgré tout conserver leur place dans le onze de départ.



Selon les dernières indiscrétions des médias, Antoine Griezmann et Olivier Giroud devraient ainsi être titularisés à la pointe de l'attaque, contrairement à Kylian Mbappé, invité à prendre place sur le banc pour souffler. L'occasion pour les deux joueurs à vocation offensive de parfaire leurs automatismes et retrouver, peut-être, le duo prolifique de l'Euro 2016.