publié le 25/06/2018 à 09:14

Le sélectionneur opte pour une large rotation comme il l'avait fait en 2014 et 2016. L'occasion de récompenser Steve Mandanda, leader de vestiaire, avec un premier match de Coupe du Monde.



Plongée dans le grand bain également pour Thomas Lemar et Presnel Kimpembe en défense alors que d'autres joueurs vont pouvoir eux se relancer comme Djibril Sidibé, titulaire depuis deux ans en bleu et qui a vu le poste d'arrière lui filer sous le nez depuis le début du mondial. "Il y a un peu de frustration mais c'est un rêve pour moi de disputer ce mondial donc Travailler et attendre l'occasion pour montrer au coach qu'on est plus que présent", confie-t-il au micro de RTL.

Mardi 26 juin face au Danemark, Kylian Mbappé et Paul Pogba seront laissés au repos pour retrouver du gaz en vue des 8èmes de finales. Confiance maintenue à Antoine Griezmann et Olivier Giroud, car Didier Deschamps souhaite peaufiner leur automatisme et retrouver la connexion gagnante de l'Euro 2016.