publié le 06/03/2018 à 05:50

J-100. Dans un petit peu plus de trois mois commencera la Coupe du Monde en Russie. Les huit groupes du 1er tour de la phase finale du Mondial 2018 en Russie sont connus, et avec eux les dates, horaires et lieux des 64 rencontres (48 lors des 15 premiers jours).



Le match d'ouverture opposera le pays hôte à l'Arabie Saoudite le jeudi 14 juin à Moscou à 17h heure française. Trois affiches auront lieu le lendemain dont un explosif Portugal-Espagne à 20 heures.



Les Bleus entreront en scène lors du troisième jour de compétition, le samedi 16 juin à 12 heures contre l'Australie. Ils se frotteront au Pérou le jeudi 21 juin à 14 heures puis au Danemark le mardi 26 juin à 16 heures. S'ils terminent à la première place de ce groupe C, ils seront les premiers en lice en 8es, le samedi 30 juin à 16 heures. En cas de 2e place, ce sera le dimanche 1er juillet à 20 heures.

Les groupes

A : Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay

B : Portugal, Espagne, Maroc, Iran

C : France, Australie, Pérou, Danemark

D : Argentine, Islande, Croatie, Nigeria

E : Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie

F : Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud

G : Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre

H : Pologne, Sénégal, Colombie, Japon

Quelle équipe pour les Bleus ?

À trois mois du début de la compétition, le groupe tricolore se dessine journée après journée. Certains font office de tauliers et seront, sauf blessures de dernière minute, présent en Russie pour affronter l'Australie, le Danemark et le Pérou en phase de poules. Cela représente une dizaine de joueurs.



De quoi laisser encore quelques places vacantes. Autant dire que la prochaine liste de Didier Deschamps, à l'occasion des matches amicaux face à la Colombie et la Russie les 23 et 27 mars prochain, devrait donner une première indication notable et la direction prise par le staff tricolore avant l'annonce officielle du groupe.

Comment acheter des billets ?

Du 13 mars au 3 avril, de nouveaux billets seront vendus en temps réel, selon le principe du "premier arrivé, premier servi". C'est à nouveau selon ce même procédé que les supporters, du 18 avril au 15 juillet, pourront acheter des tickets de "dernière minute". Les achats s'effectuent en ligne, sur le site de la FIFA. Les billets seront délivrés à partir de la période avril/mai 2018.

Arbitrage vidéo

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a été autorisée, a annoncé le Board, organe garant des lois du jeu lié à la Fifa, samedi 3 mars à Zurich.



Cette aide technologique porte uniquement sur quatre cas: valider ou non un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné.