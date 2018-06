publié le 25/06/2018 à 19:40

Clairement, cette équipe de France inquiète plus qu'elle ne rassure. Et les deux victoires consécutives pour démarrer la Coupe du Monde, face à l'Australie et le Pérou, n'ont pas relevé la cote des hommes de Didier Deschamps.



Bien au contraire. 64% des sondés n'ont pas été convaincus par la prestation des Bleus face à la nation sud-américaine malgré une prestation bien plus aboutie que face à l'Australie, selon notre sondage Odoxa réalisé pour Groupama, RTL et BeIn Sport.

Et un homme cristallise notamment toutes les critiques : Antoine Griezmann. Le "chouchou" des Français, très en vue à l'Euro 2016, peine à rentrer dans son Mondial. 46% des personnes interrogées trouvent ainsi que l'attaquant tricolore n'est pas au niveau. À l'inverse, plus de 6 français sur 10 sont satisfaits d'Hugo Lloris, Kylian M'bappé et Olivier Giroud.

44% croient en la victoire finale

Si les sondés sont dubitatifs sur le jeu produit par les Bleus depuis leur arrivée en Russie - des critiques qui existaient déjà pendant les matches de préparation - leur image reste bonne avec 62% d'opinion favorable. C'est toutefois un peu moins qu'avant le début de la Coupe du Monde.



Concernant un possible sacre de l'équipe de France, 44% des personnes y croient encore malgré ces avis mitigés. Quand au match de demain, 7 Français sur 10 sont convaincus que les Bleus termineront 1er de leur groupe grâce à un nul ou une victoire... étriquée.