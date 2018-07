publié le 02/07/2018 à 13:40

Le PSG fait parler de lui dans cette Coupe du Monde 2018. Les joueurs parisiens peuvent se targuer d'avoir marqué 10 buts à ce stade de la compétition, lundi 2 juillet, avant le 8e de finale Brésil-Mexique (16h). Ce bilan comptable ouvert depuis le jeudi 14 juin place le club de la capitale à la première place des équipes nationales possédant le plus de buteurs dans ce Mondial 2018.



Le Français Kylian Mbappé et l'Uruguayen Edinson Cavani pointent à la quatrième place du classement des buteurs avec chacun trois buts. La pépite de Bondy et le Matador ont par ailleurs chacun été l'auteur d'un doublé - le premier face à l'Argentine (4-3) samedi 30 juin, le second face au Portugal (2-1) quelques heures plus tard.

Quatre autres noms du club viennent compléter la liste des buteurs du PSG dans ce Mondial. L'attaquant brésilien Neymar et son coéquipier Thiago Silva sont tous les deux auteurs d'un but, de même que l'Argentin Angel Di Maria et le Polonais Grzegorz Krychowiak.

Une statistique encourageante pour Tuchel

Le Paris Saint-Germain jouit également d'une notoriété importante servie sur un plateau par ses vedettes. Neymar est l'un des joueurs les plus recherchés sur Google, Edinson Cavani a permis la qualification de son équipe, Angel Di Maria a été l'auteur d'un but remarquable contre la France samedi 30 juin... Sans compter sur Kylian Mbappé, plus jeune buteur français dans un mondial.



Cette exposition importante ont de quoi ravir le défenseur Thiago Silva, "content" que son club soit "bien représenté" au Mondial. De quoi également réjouir l'Allemand Thomas Tuchel, officiellement entré dans sa fonction d'entraîneur du PSG ce dimanche 1er juillet.