publié le 01/07/2018 à 20:31

Qui sera l'adversaire de la Russie en quart de finale de cette Coupe du Monde qui voit les favoris tomber tour à tour, à l'image de l'Espagne face au pays hôte dimanche 1er juillet en fin d'après-midi ? La Croatie, 1re du groupe D et le Danemark, 2e du groupe C, s'affrontent à Nijni Novgorod, le stade qui accueillera le quart de finale de la France face à l'Uruguay.



Face aux favoris croates, les Danois ont créé la sensation en ouvrant le score après 57 secondes de jeu seulement. Après une longue touche dans la surface de Knudsen, Jörgensen hérite du ballon et place une frappe du gauche qui a surpris Subasic, probablement masqué par ses défenseurs. Il s'agit du but le plus rapide dans un Mondial depuis celui de l'Américain Dempsey en 2014 contre le Ghana (29 secondes).

#CM2018 #CRODEN #CRODAN 1è, 0-1

¿ BUT DANOIS

2¿ JORGENSEN A LA 2E MINUTE



Sur un corner côté droit, Jorgensen au 2nd poteau tire croisé. Subasic est surpris, son arrêt n'est passez franc et le ballon s'en faire poteau rentrant !

Regardez ¿¿ https://t.co/cPaDjjBgjU — Téléfoot (@telefoot_TF1) 1 juillet 2018

L'avantage du Danemark a toutefois tenu moins de trois minutes. Sur le côté droit, Rebic déboule, combine avec Rakitic qui centre fort. Dalsgaard dégage... sur son partenaire Christensen, qui remet involontairement le ballon sur Mandzukic pour une volée du gauche imparable.

#CM2018 #CRODAN #CRODEN 4è, 1-1

¿ EGALSIATION CROATE

¿ BUT GAG DE MANDZUKIC



Sur un centre croate, Dalsgaard veut dégager... mais il dégage en plein dans la face de Christensen !! Mandzukic en profite pour la mettre au fond, 1-1 !

Regardez ¿¿ https://t.co/Y8No0xFkBw — Téléfoot (@telefoot_TF1) 1 juillet 2018