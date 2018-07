Prersnel Kimpembe et Raphaël Varane à l'entraînement avec la France le 25 juin 2018

et AFP

publié le 02/07/2018 à 17:12

Les 8es de finale de ce Mondial 2018 en Russie se poursuivaient, lundi 2 juillet, avec Brésil-Mexique suivi de Belgique-Japon dans la partie de tableau de l'équipe de France. Parallèlement, la pression monte doucement dans l'hexagone et au camp de base des Bleus, à Istra, à quatre jours du quart de finale contre l’Uruguay, programmé vendredi 63 juillet (16h heure française).



Si toute l'attention se concentrait a priori sur le mollet gauche d'Edinson Cavani, auteur du doublé qui a permis à la Celeste de sortir le Portugal en 8es, plusieurs nouvelles sont venues de l'infirmerie française. Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Benjamin Mendy étaient ainsi absents de l'entraînement collectif, alors que Lucas Hernandez s'est entraîné à part.

Pour Griezmann et Varane, le staff des Bleus a évoqué de "petit bobos nécessitant quelques soins", sans inquiétude, au tendon d'Achille pour le premier. Griezmann avait assisté aux dernières minutes de France-Argentine (4-3) avec une poche de glace sur le pied gauche, et était resté par la suite en claquettes, faute de parvenir à enfiler sa chaussure à cause de son pied gonflé.

Hernandez se contente de tours de terrain...

Mendy, lui, avait dû déclarer forfait pour le France-Argentine. "Benjamin a eu ce petit problème musculaire sur le devant de la cuisse. Il va reprendre une activité aujourd'hui (lundi), ce n'est pas l'activité de tous les autres joueur, mais il va reprendre une activité donc ça va mieux", avait précisé plus tôt en conférence de presse Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps.



Hernandez s'est contenté de tours de terrain avec un préparateur physique. "Lucas continue les soins, un peu de la même façon" que la veille, a avancé Stéphan à propos de l'arrière gauche titulaire qui avait été victime d'une contracture contre le Danemark mardi (0-0), mais a pu disputer tout le 8e de finale.

... Umtiti se fait tâter le genou gauche

Djibril Sidibé s'entraînait normalement, après avoir écourté sa présence à la session dominicale en raison d'un coup reçu à la cheville droite lors d'un choc avec Florian Thauvin. "A priori il n'y a rien de méchant en ce qui concerne Djibril, même s'il avait un hématome sur la cheville", a assuré Stéphan.



Plus globalement, les pépins physiques touchant les trois arrières latéraux (Hernandez, Sidibé et Mendy) ne représentent "pas de gros souci" pour l'équipe de France, a estimé l'adjoint de Deschamps. De son côté, Samuel Umtiti s'est arrêté en tout début de session pour se faire tâter le genou gauche par un kiné, tandis que l'autre genou était bandé. Le défenseur central a cependant repris l'entraînement normalement.

Cavani "n'a pas encore fait d'examens

Côté uruguayen, Edinson Cavani "reste au repos et pour l'instant, il n'a pas encore fait d'examens" pour établir la gravité de sa blessure au mollet gauche, a indiqué sa fédération. "J'ai une douleur, j'ai ressenti un pincement pendant une action et je n'ai pas pu continuer", avait expliqué Cavani après sa sortie du terrain, à la 74e minute du match contre le Portugal.



A son camp de base situé à une vingtaine de kilomètres du centre de Nijni Novgorod, ville où se déroulera son quart de finale contre les Bleus vendredi, l'Uruguay a effectué lundi son premier entraînement depuis samedi 30 juin. Seuls les joueurs qui n'étaient pas titulaires se sont présentés sur la pelouse, tandis que le reste de l'équipe est resté en salle lors des quinze première minutes de l'entraînement qui étaient ouvertes à la presse.