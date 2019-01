publié le 07/01/2019 à 12:42

Comme 2017 et 2018, 2019 débute sous le signe de la Coupe sur les terrains de football de l'Hexagone. Après les 32es de finale de la Coupe de France, disputés entre vendredi 4 et lundi 7 janvier, place aux quarts de finale de la Coupe de la Ligue, mardi 8 et mercredi 9 janvier.



À l'issue des quatre premiers tours de cette compétition réservée aux seuls clubs bénéficiant du statut professionnel restent en lice sept formations de Ligue 1 et une de Ligue 2, Le Havre. Hasard du tirage au sort effectué le mercredi 19 décembre, l'actuel 10e de deuxième division retourne à Bordeaux (12e de L1), qu'il vient de battre 1-0 au Matmut Atlantique.

Cette rencontre est programmée mercredi 9 janvier à 21h05 en même temps que PSG - Guingamp au Parc des Princes. Le quintuple tenant du titre parisien vise une 22e victoire de suite en Coupe de la Ligue (dernière élimination le 27 novembre 2012 à Saint-Étienne), une 51e d'affilée en comptant la Coupe de France.

Les deux autres affiches sont Lyon - Strasbourg, mardi 8 janvier (21h) et Monaco - Rennes, mercredi 9 janvier (18h45). Les demi-finales se joueront les mardi 29 et mercredi 30 janvier, la finale le samedi 30 mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Éliminé dès les 32es de finale en Coupe de France, l'OM a disparu de cette Coupe de la Ligue en 8es face à Strasbourg.

Coupe de la Ligue : le programme des quarts de finale

Mardi 8 janvier :

21h00 : Lyon - Strasbourg



Mercredi 9 janvier :

18h45 : Monaco - Rennes

21h05 : PSG - Guingamp

21h05 : Bordeaux - Le Havre