"Le football c'est ça, s'est justifié Neymar à l'issue de la rencontre, dans sa langue natale. Je pense même que le football devient ennuyeux parce qu'on ne peut rien faire. Tout est polémique. En fin de compte, j'ai fait une blague en donnant ma main à mon adversaire. Tout le monde va faire des polémiques, dire des absurdités. Si je fais ça avec mes collègues, mes amis, pourquoi ne puis-je pas le faire avec mes adversaires ? Nous avons beaucoup parlé pendant le match, à la fin, j'ai ri. Et j'ai fini par jouer avec lui sur le terrain. C'était une blague mais ils vont semer la polémique".

À chaque sortie ou presque, il déclenche les messages par centaines sur les réseaux sociaux. Certains l'adulent, d'autres le conspuent, dénonçant un "manque de respect", un "gamin", un joueur "arrogant" ou "génial" selon les avis, jamais indifférents. S'il n'a pas trouvé le chemin des filets à Rennes en Coupe de la Ligue ( victoire du PSG 3-2 ), mardi 30 janvier, Neymar était bien la star des réseaux sociaux à l'issue de la rencontre. Deux gestes ont particulièrement été commentés. D'abord un contrôle du dos enchaîné par un coup du sombrero (balle au dessus de l'adversaire). Puis par cette feinte, ce "vent" mis à Hamari Traoré . Alors que le latéral droit de Rennes se trouve à terre après un contact, le Brésilien s'approche de lui et lui tend la main pour l'aider à se relever, croit-on. Au dernier moment, la star parisienne de 25 ans esquive le bras de son adversaire puis recule visiblement amusé.

VIDÉO - Rennes-PSG : Neymar, une provocation qui fait jaser

Le Brésilien s'est encore fait remarquer mardi 30 janvier lors de la demi-finale de Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, non pas pour un but, un dribble ou une passe mais pour un geste chambreur.

