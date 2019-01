publié le 07/01/2019 à 15:45

Jimmy Modeste se souviendra longtemps du week-end complètement fou qu'il vient de vivre. Ancien joueur professionnel de football passé depuis sur le banc, cet entraîneur-adjoint a réalisé l'exploit de participer à la qualification de deux clubs amateurs franciliens en 16e de finale de la Coupe de France : l’Entente Sannois-Saint-Gratien (National) et Noisy-le-Grand (Régional 1).



"Je n’ai pas de mots tellement je suis fatigué et vidé nerveusement… Jamais je n’aurais imaginé vivre ce que j’ai vécu lors de ces deux jours", a-t-il déclaré dans des propose relayés par Le Parisien.

Aujourd'hui âgé de 37 ans, cet ancien défenseur passé par Brest, Niort ou encore le Paris FC est devenu l'adjoint de Vincent Bordot à l'Entente Sannois-Saint Gratien il y a trois ans avant d'intégrer les rangs de Noisy-le-Grand en 2017, où il gère également l’école de foot (des moins de 6 ans aux moins de 15 ans).

Deux cadors du monde professionnel au tapis

Cet exploit est d'autant plus beau car les deux formations éliminées par les clubs de Jimmy Modeste sont issues du monde professionnel. Quatrième de Ligue 1, Montpellier a été surpris par l'Entente SSG (1-0) samedi soir avant que le club corse du Gazélec Ajaccio (Ligue 2) ne soit éliminé par Noisy-le-Grand (2-1) le lendemain.



Le double-adjoint concède avoir "vécu un truc plus fort" émotionnellement avec le club de Seine Saint-Denis, qui évolue en Régional 1, soit la sixième division du football français. "C’est un club 100% amateur, tout le monde travaille à côté, c’est la première fois qu’ils vivent une telle aventure, et ça s’est d’ailleurs senti dans l’approche du match. A l’Entente, la semaine a été plus tranquille alors qu’à Noisy-le-Grand, il y a eu une grande effervescence"



Reste désormais à savoir face à quelles équipes les deux clubs franciliens seront confrontés en 16e de finale, les 22 et 23 janvier prochain. Le tirage au sortest prévu ce lundi soir à 19h30. En espérant pour Jimmy Modeste qu'ils ne se retrouvent pas l'un contre l'autre.