Coupe de France : tirage, dates, "Petits Poucets"... Tout savoir sur les 8es

Vers une affiche entre Versailles et le Paris Saint-Germain ? Un choc OM-PSG ? Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France version 2021-2022 aura lieu mardi 4 janvier à partir de 20h sur la chaîne Eurosport 2, avant le coup d'envoi du dernier 16e, entre Lens et Lille (21h).

Le vainqueur de ce derby des Hauts-de-France rejoindra les neuf équipes de Ligue 1 déjà qualifiées : Brest, Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Reims et Saint-Étienne, en plus du PSG, double tenant du titre, et de Marseille. Quatre clubs de Ligue 2 ont réussi à se frayer un chemin dans ce top 16 : Amiens, le SC Bastia, Nancy et Toulouse.

Les deux derniers représentants sont issus du quatrième échelon de la hiérarchie nationale, le National 2. Le statut de "Petit Poucet" revient donc à Bergerac, tombeur de Metz (L1) en 32es et de Créteil (N1) en 16es, et donc au FC Versailles 78, qui s'est dernièrement défait de l'US Sarre-Union (N3) et de La Roche VF (N3).

Samedi 29 et dimanche 30 janvier

Les 8es de finale sont prévus les samedi 29 et dimanche 30 janvier, les quarts les mardi 8 et mercredi 9 février, les demies les mardi 1er et mercredi 2 mars, la finale le dimanche 8 mai au Stade de France. Un seul club de quatrième division a déjà atteint la finale, Calais en 2000 (défaite 2-1 face à Nantes). En 2018, Les Herbiers, alors en National, s'était incliné 2-0 face au PSG au Stade de France.

Coupe de France : les qualifiés pour les 8es

Ligue 1 (10) : Brest, Lens ou Lille, Marseille, Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, PSG, Reims, Saint-Étienne

Ligue 2 (4) : Amiens, SC Bastia, Nancy, Toulouse

National 2 (2) : Bergerac, Versailles