Coupe de France : les compos probables pour la finale Monaco-PSG

publié le 19/05/2021 à 16:15

L'incertitude, jusqu'au dernier moment ou presque. À cinq heures du coup d'envoi, Mauricio Pochettino ne savait toujours pas s'il pourrait aligner Neymar et Kimpembe face à Monaco en finale de la Coupe de France, mercredi 19 mai (21h15). Saisi par le PSG pour tenter de repousser d'un match la suspension de ses deux joueurs, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) n'avaient en effet toujours pas trancher à l'heure d'écrire ces lignes.

Est-ce bon signe pour le club de la capitale ? S'ils ne sont finalement pas disponibles, le numéro 10 brésilien et le défenseur central français seront a priori remplacés par Draxler et Diallo, même s'il ne faut pas écarter la présence de Danilo Pereira voire de Kehrer en charnière au côté du capitaine Marquinhos. Diallo pourrait alors être préféré à Bakker à gauche - Kurzawa est blessé.

Paris devra se passer au milieu de Verratti, lui aussi sur le flanc jusqu'à la fin de la saison en club. Gueye et Paredes tiennent la corde pour commencer devant la défense. Offensivement, Paris se présentera avec Mbappé à gauche et Di Maria à droite ; Icardi semble devant Kean pour le poste d'avant-centre. Navas sera aligné dans les buts, Florenzi à droite de la défense.

Monaco au grand complet

De son côté, Kovac dispose d'un groupe au grand complet. Il n'y a aucune raison que l'ancien milieu croate délaisse son 3-4-3 bien installé et qui avait mis à mal les Parisiens au retour en championnat au Parc des Princes en février (0-2). Si le gardien polonais Majecki profitera encore de la rotation en Coupe, le reste sera sans doute classique avec Sidibé, Maripan et Badiashile derrières, Aguilar, Fofana, Tchouaméni et Caio Henrique au milieu, Volland, Ben Yedder et Golovin devant.

Monaco se présentera au Stade de France (toujours à huis clos) avec l'avantage psychologique né de son autre victoire cette saison sur le PSG, 3-2 au stade Louis-II fin novembre lors de la 11e journée. Mené 0-2 à la pause, (doublé de Mbappé), les Monégasques étaient parvenus à renverser la situation grâce à Volland (doublé également) et Fabregas. Mais dans un passé récent, Paris a systématiquement battu l'ASM lors de matchs avec un trophée au bout, deux fois en finale de Coupe de la Ligue et deux fois lors du Trophée des champions.

Monaco-PSG : les équipes de départ probables

Monaco : Majecki - Sidibé, Maripan, Badiashile - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique - Volland, Ben Yedder (cap), Golovin

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap), Diallo (ou Danilo, ou Kehrer, ou Kimpembe), Bakker (ou Diallo) - Gueye, Paredes, Danilo - Di Maria, Draxler (ou Neymar), Mbappé - Icardi