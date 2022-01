Coupe de France : le PSG sera encore le vainqueur final, annonce déjà Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 29 janvier 2022, il l'annonce dans sa "Grosse cote" : le PSG va se qualifier face à Nice en 8es de Coupe de France, lundi 31 janvier (21h15), et remporter l'épreuve le dimanche 8 mai prochain.

Sa prise de risque n'est-elle pas un peu limitée, le PSG étant le club le plus titré dans l'histoire de la compétition (14 fois) ? "Justement, c’est pour ça que je vous l’annonce alors qu’il reste encore 16 équipes en lice, répond le chroniqueur, et parmi elles Marseille et Monaco (...) Mais c’est vrai que les Parisiens ont quand même des stats assez affolantes dans cette épreuve : sur 51 finales disputées depuis la création du PSG en 1970, ils en ont joué 19 et remporté 14, donc".

Voilà pour la passé. Le présent, c'est ce 8e face à Nice, dauphin de Paris en Ligue 1, et donc un sérieux client. "Le petit souci, c’est que les Niçois au Parc des Princes, ce n’est pas la folie, souligne Florian Gazan : leur dernière victoire remonte à 2009 et depuis, sur 13 PSG-Nice, les Parisiens en ont gagné 9 pour 4 matches nuls".

L'homme de 53 ans voit donc une nouvelle fois Paris l'emporter, même s'il y aura des absents et une interrogation au poste de gardien : le numéro 1 Navas est en sélection, le numéro 1 ex-aequo Donnarumma est incertain en raison d'une blessure à un mollet et le numéro 3 Rico vient d’être prêté au mercato. Dans les cages, ce pourrait être ainsi soit Letellier, 31 ans, soit Franchi, 19 ans, soit Lavallée, 18 ans".