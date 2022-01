Ligue 1 : Nice et Marseille ont-ils opéré un trou définitif dans la course au podium ?

LA TENDANCE - Nice et Marseille ont-ils opéré un trou définitif dans la course au podium ?

LA TENDANCE - Nice et Marseille ont-ils opéré un trou définitif dans la course au podium ?

Respectivement vainqueur à Metz (0-2) et Lens (0-2), l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille font partie des grands vainqueurs de la 22e journée de Ligue 1. S'ils restent très loin des Parisiens (53 points), les Aiglons (42 pts) et les Phocéens (40 pts) possèdent une avance confortable sur Strasbourg (35 pts), Rennes, Montpellier (34 pts), Monaco, Lens (33 pts), Lille (32 pts) ou Lyon (31).

La course pour la 2e place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions 2022-2023, va-t-elle se résumer à un match entre le Gym et l'OM (le 3e devra franchir deux tours de barrages pour jouer dans la cour des grands) ? Laquelle de ces deux équipes est la mieux armée ? L'une d'entre elles va-t-elle connaître un trou d'air ?

Chaque semaine, retrouvez les bonus de On refait le match. Pour ce nouveau numéro de "La tendance en Ligue 1", Christophe Pacaud est entouré de Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL, et Éric Silvestro, présentateur de RTL Foot.