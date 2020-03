Coronavirus : le Real Madrid perd le président Sanz, Dybala et Maldini positifs

publié le 22/03/2020 à 17:33

Son fils, également appelé Lorenzo, l'a annoncé sur Twitter : l'ancien président du Real Madrid Lorenzo Sanz est mort samedi 21 mars à l'âge de 76 ans. Il avait été hospitalisé trois jours plus tôt en raison du Covid-19. "Mon père vient de décéder. Il ne méritait pas cette fin et de cette façon".

Lorenzo Sanz a été président du Real entre 1995 et 2000, période couronné par deux Ligues des champions en 1998 et 2000. "Aujourd'hui, le madridisme pleure la perte d'un président qui a consacré une grande partie de sa vie à sa grande passion", a regretté le club Merengue dans un communiqué.

"Compte tenu des circonstances actuelles, le Real Madrid lui rendra l'hommage qu'il mérite dès que possible", a précisé le club de la capitale espagnole, en plein confinement pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus qui a fait 1.326 morts au total selon les derniers chiffres diffusés le 21 mars.

Maldini et Dybala positifs

En Italie, le mythique défenseur du Milan AC Paolo Maldini (51 ans) a été testé positif au nouveau coronavirus, tout comme son fils Daniel (18 ans). Selon un communiqué du club rossoneri, ils "vont bien. Après avoir déjà passé plus de deux semaines chez eux sans contacts extérieurs, ils vont comme le prévoient les protocoles médico-sanitaires prolonger leur quarantaine pour le temps nécessaire à leur complète guérison".



Un autre Paulo connu se trouvant en Italie est lui aussi touché : l'Argentin Dybala (26 ans), attaquant de la Juventus de Turin. "Salut tout le monde. Je voulais juste vous informer que nous avons reçu les résultats du test Covid-19 et que Oriana (Sabatini, sa compagne argentine) et moi sommes positifs. Heureusement, nous allons parfaitement bien. Merci pour vos messages", a écrit le joueur sur son compte Twitter.



"Il va bien et il est asymptomatique", a précisé dans un communiqué la Juventus, dont deux autres joueurs, Daniele Rugani et Blaise Matuidi, avaient déjà été testés positifs. Dybala est à "l'isolement volontaire à domicile" depuis le mercredi 11 mars, date du test positif de Rugani, et "continuera à être surveillé et à rester sous le même régime", a écrit le club piémontais.