Mort de Michel Hidalgo : "Ça fait mal, très très mal", confie Luis Fernandez

publié le 26/03/2020 à 22:00

La France du foot pleure son premier "Père la victoire", l'ancien sélectionneur Michel Hidalgo décédé jeudi 26 à 87 ans, une figure attachante qui fut à la fois guide des Bleus vainqueurs de l'Euro 1984, amoureux du "beau jeu" et ambassadeur des joueurs. Affaibli depuis plusieurs années, il s'est éteint chez lui à Marseille.

"Ça fait mal, très très mal, a réagi l'ancien milieu de terrain Luis Fernandez, champion d'Europe en 1984 avec Hidalgo. J'en souffre énormément parce que cette personne-là, elle est unique. Quand on a eu l'occasion de la croiser, de la rencontrer, d'être avec elle... (...) Quand on a cette opportunité un jour, en novembre 1982, d'intégrer l'équipe de France pour ma première sélection..."

"J'étais un petit teigneux moi, poursuit l'homme de 60 ans. Il a trouvé les mots qu'il fallait, il m'a rassuré. J'étais tellement heureux, et ensuite j'ai enchaîné les sélections. Je n'ai fait qu'écouter ce qu'il me donnait comme conseils. J'étais heureux et je suis vraiment triste (...) C'était un plaisir à l'écouter parler", conclut Luis Fernandez, en repensant aux causeries d'avant-match de Michel Hidalgo.