Coronavirus : menace sur Juve-Lyon et sur la Ligue des champions en général

publié le 12/03/2020 à 12:50

Stade vide mais carton plein mercredi 11 mars pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le huis-clos a réussi aux joueurs de Thomas Tuchel puisqu'ils ont enfin réussi à mettre fin à la malédiction en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec une victoire 2-0 sur le Borussia Dortmund. Mais les Parisiens se sont-ils qualifiés pour rien ?

Autrement dit, en pleine crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, cette Ligue des champions 2019-2020 peut-elle continuer et aller à son terme ? Il y a encore un club français concerné par les 8es de finale retour, Lyon qui doit affronter la Juventus Turin en Italie mardi 17 mars (victoire de l'OL 1-0 à l'aller). Mais après l'annonce d'un cas positif dans les rangs de la Juve, le défenseur Daniele Rugani, le match aura-t-il lieu ?

Jeudi 12 mars, en fin de matinée, il était toujours programmé. Mais l'UEFA va devoir statuer rapidement. La Juventus a stoppé toutes ses activités. Tout le personnel du club, y compris les joueurs évidemment, sont à l'isolement. Plus d'entraînement, plus de préparation. Le huis clos était prévu. Désormais, un match reporté, voire tout simplement annulé, est tout à fait envisageable.

Les quarts et les demies sur un seul match ?

Conséquence de cette dernière hypothèse : ce sont toutes les coupes d'Europe qui sont aujourd'hui menacées. Tout va dépendre de la maîtrise du calendrier. Les reports sont la hantise de l'UEFA. En Ligue Europa, c'est déjà le cas des rencontres Séville FC-AS Rome et Inter Milan-Getafe. En Ligue des champions, il y a aussi un doute sur FC Barcelone-Naples la semaine prochaine car il n'y a plus de liaison aérienne entre l'Espagne et l'Italie.

À partir des quarts de finale, début avril, il n'y a plus trois semaines entre les confrontations aller et retour mais une seule. Une solution pourrait émerger : disputer les quarts et les demies sur un match seulement, sur terrain neutre, pour donc gagner du temps et libérer des dates.