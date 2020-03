publié le 12/03/2020 à 23:32

La Coupe du monde de ski alpin abrégée. En raison de l'épidémie du coronavirus, les courses ont été stoppées avant leur terme. Alexis Pinturault, vice-champion du monde, qui pouvait espérer être sacré, ne sera donc pas champion du monde et reste deuxième derrière le Norvégien Kilde.

"C'est un peu difficile à accepter. Cela nous fait huit courses chez les hommes annulées. C'est sûr qu'il y a des circonstances extérieures qui sont particulières, donc l'annulation en elle-même, moi je peux la comprendre. Ce qui est sûr c'est que je n'ai pas pu me battre pour essayer de défendre mes chances. Donc ça c'est le côté un peu rageant", lâche le skieur alpin.

"Mais les choses que je retiendrais et qui me feront plaisir c'est que je vais rester l'athlète qui a gagné le plus de victoires cette année. C'est ce sur quoi je vais essayer de construire mon avenir", a déclaré le vice-champion du monde au micro de RTL.