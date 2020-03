publié le 25/03/2020 à 21:04

La Française des jeux entre également dans la lutte contre le coronavirus. Ce mercredi, le groupe FDJ a confirmé faire un don d’un million d’euros à l’alliance "Tous unis contre le virus". "Cette opération pour lutter contre le virus Covid-19 a été lancée par la Fondation de France, en association avec l’Institut Pasteur et l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en faveur des soignants, de la recherche et de l’accompagnement des plus démunis", écrit le groupe dans un communiqué.

L'alliance "Tous unis contre le virus" "prévoit à la fois une aide aux personnels soignants partout en France, une aide à la recherche sur le Covid-19 afin de mettre au point des tests de dépistage et des traitements efficaces, et une aide aux personnes les plus vulnérables via des associations de proximité.", est-il encore précisé.

Depuis plusieurs jours, de nombreux dons surgissent pour lutter contre la propagation de l'épidémie du coronavirus, aussi bien de grandes multinationales que de célébrités. La chanteuse Rihanna, via sa fondation, a fait un chèque de 5 millions de dollars pour aider une myriade d’organisations internationales, américaines et caribéennes face au virus.

[PRESSE] « Tous unis contre le virus » FDJ fait un don d’un million d’euros👉https://t.co/alHlbnsmlt pic.twitter.com/dWVTQmz0cs — FDJ (@FDJ) March 25, 2020