Coronavirus : le Samu social fait un appel aux dons de tickets restaurant

publié le 20/03/2020 à 09:27

Tandis que le coronavirus implique le confinement des Français, une population se retrouve très exposée au virus : les sans-abri. Ils n'ont en effet pas d'endroit où se confiner ni de quoi manger. Le Samu social de Paris a donc lancé un appel aux dons de tickets restaurant.

La précarité des personnes à la rue "s'est encore aggravée depuis le début de la crise sanitaire", alerte ainsi le Samu social de Paris dans son communiqué "C'est aussi leur solitude qui est encore plus criante". Les sans-abri, qui sont estimés à 250.000 en France, survivaient, pour la plus part, dans la rue grâce à la manche. Mais confinement oblige, les passants ont désertés les rues, à l'inverse des sans domicile fixe qui se retrouvent encore davantage en situation de détresse.

D'autant plus que les distributions alimentaires sont elles aussi réduites depuis les mesures de confinement. Les familles installées dans les hôtels sociaux font face quant à elles, à des réserves alimentaires qui s'amaigrissent. C'est pourquoi le Samu social de Paris relaie son appel aux dons sur Twitter. Il s'adresse aux entreprises et particuliers, qui pendant cette période de confinement ne vont pas utiliser les tickets-restaurants et chèques-déjeuner.

URGENT ! La crise sanitaire fragilise l'accès aux ressources alimentaires des personnes #sansabris ou précaires. Nous collectons vos dons de chèques déjeuner & tickets restaurant.@BNPParibas initie le mouvement en nous offrant 20 000 tickets.



Nous comptons sur vous ! #covid19 pic.twitter.com/hOiWgDSz7y — Samusocial de Paris (@SamusocialParis) March 19, 2020