Coronavirus : Deschamps sort du silence et émet des craintes sur "la santé de ses joueurs"

publié le 27/05/2020 à 10:59

Le football français nage en eaux troubles. Une réunion de crise a lieu au siège de la fédération française de football (FFF) dans la matinée de ce mercredi 27 mai. Il y sera question de l'élargissement de la Ligue 2 à 22 clubs comme l'a proposé la Ligue de football professionnel (LFP), mais qui est loin de faire l'unanimité. Dans ce contexte, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps est sorti du silence.



Dans les colonnes du journal Le Parisien, le patron des Bleus, discret durant la crise sanitaire, explique qu'il ne voulait pas passer pour un "donneur de leçons", préférant se ranger derrière son président Noël Le Graët qu'il juge "au-dessus de la mêlée" pour avoir accompagné la décision "cohérente et sage" du gouvernement d'avoir annoncé l'arrêt définitif des championnats français.

S'il a suivi la reprise récente de la Bundesliga en Allemagne, Didier Deschamps retient surtout l'incohérence de certaines images comme les remplaçants masqués à plusieurs mètres de leurs coéquipiers. Il a également apporté son soutien à N'Golo Kanté, qui exprime des réticences à reprendre l'entraînement dans son club de Chelsea. Et pour cause, le sélectionneur confie que sa principale crainte concerne "la santé de ses joueurs" et redoute des blessures chez ceux ayant repris le chemin des terrains trop brutalement.