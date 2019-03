publié le 24/03/2019 à 22:28

On peut évidemment compter sur les stars, Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé pour porter les Bleus. Mais ils ne sont pas seuls. Au milieu de terrain, bien que beaucoup plus discret que ses coéquipiers, un homme charnière a su se faire une place : N'Golo Kanté.



Son nom fait vibrer les foules, des chansons lui sont dédiées, le public l'adore... Qu'il le veuille ou non, il est une star. Il est devenu le chouchou du public et des Bleus. Pourtant, N'Golo Kanté parle peu. Et parler de lui est un exercice qu'il n'apprécie guère. "Oui, ça me touche", dit-il simplement lorsqu'on évoque sa cote de popularité.

Il faut dire que les supporters sont séduits par sa personnalité, les grands clubs par son talent. Au point que Zinédine Zidane, tout juste de retour sur le banc du Real Madrid, souhaiterait le voir revêtir la tenue blanche. Des rumeurs et un intérêt qui n'intéressent guère le principal intéressé. "Aujourd'hui, je suis encore à Chelsea et ce qu'il se dit ailleurs ce n'est pas important. Je suis focus là-dessus", dit-il.



Aussi doué que réservé, N'Golo Kanté cultive sa personnalité sur le terrain, dans le vestiaire mais aussi sur Internet. L'homme aux six millions d'abonnés sur Instagram, ne partage rien de sa vie privée. "Ça fait partie du football, c'est un moyen de partager notre vie mais chacun utilise les réseaux sociaux comme il le sent", poursuit-il.



Dans le monde si bling-bling du football, N'Golo Kanté est décidément un joueur hors norme. Dans tous les sens du terme.