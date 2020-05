L1 : l'OM passe une annonce sur LinkedIn pour trouver le remplaçant de Zubizarreta

et AFP

publié le 26/05/2020 à 18:40

Le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud a affirmé sa détermination à transformer le club dans une tribune publiée sur le réseau social LinkedIn. À défaut d'avoir posté la fiche de poste pour remplacer Andoni Zubizarreta, parti de son poste de directeur sportif mi-mai, il a détaillé sa vision du futur organigramme pour permettre à Marseille de "retrouver son rang de top club européen".

Jacques-Henri Eyraud vise le recrutement d'un "Head of football" aux prérogatives plus élargies. Ce "spécialiste" devra composer avec une situation budgétaire aggravée par les dizaines de millions de pertes liées à la pandémie de coronavirus et, surtout, la contrainte du fair-play financier de l'UEFA en devenant "le garant de l'équilibre financier du sportif".



Outre la supervision de "la stratégie en matière de formation", ce manager doit afficher "des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs" tout en maîtrisant "parfaitement les aspects juridiques propres aux contrats", a écrit Eyraud.

"Support décisif" pour l'entraîneur André Villas-Boas, qui a décidé lundi de rester à l'OM, ce "Head of Football" doit le placer "dans les meilleures conditions de réussite (...) en lui permettant de se concentrer totalement sur le terrain", ajoute-t-il.