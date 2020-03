et AFP

publié le 30/03/2020 à 18:10

En Israël, un confinement total de la population n'a pas encore été déclaré, même si des mesures visant à restreindre les trajets de la population ont été prises, mais, ce lundi, le Premier ministre au pouvoir depuis onze ans Benjamin Netanyahu a été placé en quarantaine préventive, un employé de ses services ayant été testé positif.

Ce lundi 30 mars, le pays comptait 4.347 cas positifs au Covid-19, dont 80 dans un état grave, et 15 décès. Le directeur général du ministère de la santé Moshe Bar Siman-Tov a préparé la population a une augmentation du nombre de morts, a relayé i24NEWS. "Je ne vois pas de scénario selon lequel nous finirons la semaine avec un faible nombre de personnes intubées ou de morts", a-t-il déclaré au diffuseur public Kan.

En plein sprint final pour la formation d'un nouveau gouvernement afin d'affronter cette crise sanitaire, Benjamin Netanyahu a décidé que lui et son personnel proche seraient en confinement. Selon des sources concordantes, une employée de son bureau, Rivka Paluch, a été testée positif lundi au Covid-19.

Des mesures drastiques pour endiguer l'épidémie

Le Parlement israélien, la Knesset, a assuré de son coté visionner les enregistrements récents de ses caméras de surveillance pour identifier les personnes avec lesquelles cette employée était entrée en contact ces derniers jours. Selon les "premiers éléments d'enquête", Netanyahu, 70 ans, "n'a pas été en contact rapproché avec cette personne et ne l'a pas rencontrée", ont ajouté ses services.

Les autorités ont également pris une série de mesure d'urgences pour endiguer l'épidémie. Les Israéliens ne peuvent sortir à plus de 100 mètres de chez eux à moins de se rendre dans une épicerie, une pharmacie ou à l'hôpital. L'accès aux lieux de culte, incluant les synagogues, a été restreint et les rassemblements de plus de dix personnes interdits.

La police patrouille dans les grandes villes de ce pays de neuf millions d'habitants afin de faire respecter ces consignes, toque à la porte de maisons pour voir si les occupants respectent les règles de confinement et distribue à l'occasion des amendes salées.