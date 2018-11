publié le 22/11/2018 à 20:12

Au fil des heures, l'histoire du petit Renzo est en train de faire le tour du monde. Il y a quelques jours, cet enfant argentin de 6 ans s'est installé devant sa maison située à Parana, à un peu plus de 450 km au nord ouest de la capitale Buenos Aires, assis à côté d'une petite table et cette pancarte : "Vend jouets pour pouvoir aller au Monumental".



Le Monumental, ce stade de 63.000 places qui accueillera samedi 24 novembre la finale retour de la Copa Libertadores (l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions) entre les deux géants du football argentin River Plate et Boca Juniors (2-2 à l'aller). Fan inconditionnel de River, Renzo était donc prêt à sacrifier une figurine ou un dinosaure en plastique, entre autres, pour assister à l’événement qui déchaîne les passions. Mais il n'aura pas à le faire.

#CopaLibertadores ¿ | Renzo, El niño que vende sus juguetes para ir al River-Boca: https://t.co/UlbqlTBWX2 pic.twitter.com/75ne4nWoy9 — Millonarios FC (@NoticiasMillos) 20 novembre 2018

Posté par sa maman sur les réseaux sociaux, le cliché a notamment été relayé par le compte Twitter du club colombien Millonarios FC et est arrivé jusqu'à Malaga. Dans cette ville espagnole, un groupe de supporters de River s'est ému de la situation et a décidé de prendre en charge le billet pour le match ainsi que l'aller-retour à Buenos Aires pour le bambin et la mère.

En retour, ce groupe de supporters a reçu une vidéo où Renzo lui adresse ses remerciements. Sous ses yeux, River Plate tentera de décrocher la quatrième Copa Libertadores de son histoire après 1986, 1996 et 2015. Boca Juinors en compte six à son palmarès (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 et 2007).