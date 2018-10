Un déjeuner avec Blaise Matuidi vendu aux enchères 7.200 euros

publié le 17/10/2018 à 14:24

Lors d'une vente aux enchères organisée dimanche 14 octobre, par Yann Arthus-Bertrand au profit de l'association GoodPlanet, le célèbre photographe a mis en vente des "prestations" en compagnie de célébrités qui lui sont proches. Un enchérisseur amateur a ainsi déboursé 7.200 euros pour s'offrir un déjeuner en compagnie de Blaise Matuidi.



Pour un moment à table avec le champion du monde de football, cet acheteur a dépensé l'une des plus grosses sommes de cette vente aux enchères. Une journée avec la chanteuse Zazie a également été vendue 6.500 euros tandis que deux autres enchérisseurs ont dépensé 5.000 euros pour passer une journée avec l'acteur Dany Boon. Un cours de tennis particulier avec le tennisman Paul-Henri Mathieu à Roland Garros, a été remporté pour 2.000 euros.

La vente a permis au total de récolter 176.740 euros pour l'association GoodPlanet, créée en 2005 par Yann Arthus-Bertrand. Cette association a pour but de "placer l'écologie et l'humanisme au coeur des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la terre et ses habitants".