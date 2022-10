Chine : au cœur de l'usine à goodies de la prochaine Coupe du Monde au Qatar

La Chine a annoncé cette semaine qu'elle allait offrir au Qatar deux pandas géants à l'occasion de la Coupe du monde organisée à partir du 20 novembre dans cet État du Golfe. Trente-deux nations sont qualifiées, mais pas la Chine, qui ne sera pour autant pas absente de l'évènement sportif. RTL vous emmène dans l’usine de cette Coupe du monde, la ville de Yiwu en Chine, qui héberge le plus important marché de gros de la planète.

Cette véritable caverne d’Alibaba se met aux couleurs du Mondial 2022. Et on y trouve de tout. Plus de 80.000 boutiques sont installées dans ce marché grand comme 800 terrains de football, qui se trouve au sud de Shanghai. Yiwu est surnommée le "supermarché de la planète".

Le Français Mario Chevalier y vit depuis 14 ans et exporte tous ces produits vers l’Europe. "Des ballons à 1,50 euros, des porte-clefs Qatar 2022 à 10 centimes", passe-t-il en revue. "Si les prix sont aussi bas c’est que les vendeurs pour la plupart utilisent sans autorisation les logos de la FIFA et du prochain Mondial".

30 milliards d’euros de marchandises en 2022

Et tout cela est fabriqué dans des usines installées tout autour du marché. La ville de Yiwu représente tout un écosystème. Ici on fabrique et on vend sur place puis on exporte dans le monde entier.

Ge Rongsha fabrique des accessoires pour les supporters. Maillots, écharpes, fanions et les célèbres vuvuzelas. "Certains clients, comme au Brésil, ont commandé des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de produits pour leurs supporters", explique l'entrepreneur.

Depuis le début de l’année ce sont plus de 30 milliards d’euros de marchandises qui ont été exporté de Yiwu. Si la Chine n’est pas qualifiée pour le Mondial au Qatar elle a déjà décroché le titre de premier vendeur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info