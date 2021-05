Chelsea-Real Madrid : les Anglais s'offrent une finale contre Manchester City

L'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel (2R) félicite le défenseur Andreas Christensen après la demi-finale entre Chelsea et le Real Madrid à Londres le 5 mai 2021.

et AFP

publié le 06/05/2021

Chelsea affrontera Manchester City lors d'une finale 100% anglaise le 29 mai prochain. Avec une prestation pleine de confiance, le club a battu (2-0) le Real Madrid, mercredi 5 mai, lors de la Ligue des champions. Les Londoniens ont nettement dominé le match qui aurait pu s'achever sur un 5-3, tellement les occasions étaient nombreuses.

Les Blues étaient attendus au tournant après un match nul et plusieurs occasions ratées à l'aller. Le Real devait surtout à son attaquant français, Karim Benzema, d'avoir encore une chance raisonnable de se qualifier.

Avec les retours dans le onze de départ du guerrier Sergio Ramos et de l'artiste Eden Hazard, ce dernier n'ayant joué que la fin de match il y a huit jours, Zinédine Zidane avait décidé de se donner les meilleures chances. Mais "Chelsea a été supérieur", a-t-il concédé à l'issue de la rencontre.

Il s'agira de la 8e finale de C1 entre clubs d'un même pays et la 3e pour des équipes anglaises, après la victoire de Manchester United aux tirs au but sur Chelsea en 2008 et celle de Liverpool sur Tottenham en 2019.