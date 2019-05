publié le 29/05/2019 à 18:25

Le rendez-vous est pris, à 21 heures, mercredi 29 mai, pour la finale de l'Europa League qui a lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. Avec Olivier Giroud, N'Golo Kanté du côté des Blues, Alexandre Lacazette chez les Gunners, la France sera quelque part représentée même si cette affiche est 100% anglaise, tout comme celle de la Ligue des champions entre Liverpool et Tottehnam (samedi 1er juin, 21h).



Au total, ce sont même 10 des acteurs de cette finale qui ont connu la Ligue 1 au cours de leur carrière : Petr Cech, César Azpilicueta, David Luiz, Laurent Koscielny, Mattéo Guendouzi, Eden Hazard et Pierre-Emerick Aubameyang en plus de Giroud, Lacazette et Kanté.

Il en manquait un onzième pour parvenir à composer une équipe de "Frenchies", pas forcément crédible sur le plan tactique mais intéressante sur le papier. Gonzalo Higuain, l'attaquant argentin de Chelsea, est cet homme. S'il n'a jamais joué en France, ni en Ligue 1, ni en Ligue 2, l'avant-centre passé par le Real Madrid ou la Juventus Turin y est né, à Brest, le 10 décembre 1987, lorsque son père Jorge jouait sous les couleurs du club du Finistère.

Chelsea-Arsenal : le 11 des joueurs passés par la France Crédit : AFP

3-2-3-2

Cette équipe portée vers l'avant avec cinq éléments très offensifs s'organise en 3-2-3-2. Giroud, qui s'est révélé avec Montpellier lors de la saison 2011-2012 avant de filer à... Arsenal, forme une doublette de buteurs avec Higuain. Lacazette, Lyonnais de 2010 à 2017 (129 buts en 275 matches), évolue au poste de numéro 10. Sur les ailes prennent place le Gabonais Aubameyang (Arsenal), ancien joueur de Laval et Saint-Étienne, et le Belge Hazard (Chelsea), Lillois de 2005 à 2012 (50 buts en 194 apparitions).



Les deux joueurs qui forment la paire de milieux défensifs ont joué en France, mais leur talent s'est réellement révélé en Angleterre. N'Golo Kanté, milieu de terrain de Chelsea a joué pour Caen en Ligue 2 et en Ligue 1 de 2013 à 2015 avant d'être sacré champion avec Leicester puis de rejoindre Chelsea. Matteo Guendouzi, milieu de Arsenal, est lui passé par Lorient avant d'être recruté par le manager historique d'Arsenal Arsène Wenger.



Petr Cech, le gardien de ce 11, a évolué à Rennes de 2002 à 2004. Le portier tchèque d'Arsenal est aussi une légende de Chelsea avec ses 494 matchs de 2004 à 2015. Devant lui, dans une défense à trois, on retrouve le Brésilien David Luiz, Parisien de 2014 à 2016, Laurent Koscielny, passé par Guingamp, Tours et Lorient, et l'Espagnol César Azpilicueta, qui a porté les couleurs de l'OM au début des années 2010.