Bruno Martini, ex-gardien des Bleus, hospitalisé après un malaise cardiaque

et AFP

publié le 12/10/2020 à 21:11

En début d'après-midi ce lundi 12 octobre, l'ancien gardien de l'équipe de France de football Bruno Martini, a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Il se trouvait au centre d'entraînement de Grammont, près de Montpellier, où il est directeur adjoint du centre de formation du club de football du MHSC.

L'AFP, confirmant les informations du site Métropolitain, explique que Bruno Martini a subi cette alerte et a été ensuite transporté à l'hôpital Arnaud de Villeneuve, où il a été admis en soins intensifs. Âgé de 58 ans, le technicien compte 31 sélections en équipe de France, dont il a gardé les cages entre 1987 et 1996, ne laissant sa place que devant l'avènement du duo champion du monde Fabien Barthez-Bernard Lama.

Avant d'évoluer au plus haut niveau, il était devenu champion d'Europe Espoir (1988) au sein d'une génération prometteuse menée par Éric Cantona, Laurent Blanc, ou encore Vincent Guérin. Bruno Martini, réputé pour sa sobriété et sa discrétion, s'est révélé à Auxerre, où il a été formé, avant de rejoindre à l'été 1995 Montpellier, où il a fini sa carrière quatre ans plus tard.

Les premières grandes heures d'Auxerre

Gardien efficace, il a vécu de nombreux matches glorieux sous le maillot de l'AJ Auxerre, dont une légendaire demi-finale de Coupe de l'UEFA face au Borussia Dortmund. Avec les Bourguignons, sous la férule de Guy Roux, il a aussi remporté la Coupe de France 1994.

À l'issue de son brillant parcours, Martini, personnage respecté du football français, a intégré la direction technique nationale, où il a dirigé durant plus d'une décennie (1999-2010) les gardiens tricolores et mis en place la formation des gardiens de haut niveau.

Par ailleurs, à Montpellier, ce titulaire du diplôme d'entraîneur a assuré au côté de Pascal Baills un court intérim à la tête de l'équipe de Montpellier, après la démission de Rolland Courbis en décembre 2015 et avant la nomination de Frédéric Hantz.