Lyon-Marseille : pour 56% des Français, l'OM a les meilleurs supporters

publié le 03/10/2020 à 18:30

Un Français sur deux juge la saison de Ligue 1 qui a démarré fin août "triste à cause des huis-clos", un chiffre qui monte à 76% chez les amateurs de football. Le PSG, l'OM et l'OL sont les trois clubs les plus cités pour terminer sur le podium en fin d'exercice.

56% des sondés estiment qu'entre Lyon et Marseille, c'est l'OM qui a "les meilleurs supporters". Pour le match de dimanche 4 octobre (21h) entre les deux Olympiques, le club phocéen a la faveur des pronostics. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 31 septembre et jeudi 1er octobre 2020, auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 358 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Une saison "triste à cause des huis-clos"

Dans le contexte de crise sanitaire lié au coronavirus, la jauge de supporters est descendue à 1.000 supporters dans les nombreuses zones d'alerte renforcée que compte la Ligue 1 (Paris, Marseille, Lyon, Lille, Saint-Etienne, Rennes, Bordeaux, Montpellier, Nice), une

capacité d’accueil qui contraint même de nombreux clubs à décider de huis-clos

Dans ce cadre, la Ligue 1 apparaît moins attractive que l’an passé. Seuls 25% des Français (- 11 points par rapport à décembre 2019) et 49% des amateurs de football (- 8 pts) considèrent en effet que la saison est intéressante.

Si l’intérêt de la compétition se détériore, elle est cependant autant indécise qu'il y a dix mois pour le grand public et plus indécise pour les amateurs de football (56%, un sentiment qui progresse de 9 points. Une opinion qui fait sans doute écho au classement actuel avec Rennes, Lille et Montpellier sur le podium, le PSG 7e, l'OM 9e et l'OL 11e.

Une saison "triste à cause des huis-clos" Crédit : Odoxa pour RTL

2. Paris, Marseille et Lyon sur le podium

La présence du PSG sur le podium en fin d’année fait peu de doutes dans l’esprit des Français (62%) et des amateurs de football (83%). Les deux autres clubs les plus probables à ses côtés dans le top 3 final sont Marseille (42% des Français, 44% amateurs de football) et Lyon (41% et 46%). Rennes arrive en 4e position dans tous les cas (20% et 35%), devant Lille (16% et 25%).

Paris, Marseille et Lyon sur le podium Crédit : Odoxa pour RTL

3. L'OM a les meilleurs supporters

S'il y a match dans l'esprit des Français pour savoir qui terminera à la meilleure place entre l'OM (44%) et l'OL (48%) - égalité à 49% chez les amateurs de foot -, la bataille des supporters tourne nettement en faveur des Marseillais : 56% contre 36%. L'écart s'est nettement creusé depuis novembre 2019, quand l'OM dominait sur ce terrain 47% à 44%.



Jean-Michel Aulas arrive en revanche nettement devant lorsqu'il s'agit de désigner le meilleur président face à Jacques-Henri Eyraud : 59% à 32% pour les Français, 66% à 32% pour les amateurs. Son équipe est aussi la meilleure pour 53% du grand public et 55% des passionnés.

L'OM a les meilleurs supporters Crédit : Odoxa pour RTL

4. Match nul ou succès de l'OM

44% des Français estiment que le match de clôture de la 6e journée de L1 se terminera par un match nul, 29% par une victoire de l’OM et 21% par une victoire de l’OL. Les amateurs de football placent aussi le match nul en résultat le plus probable (39%), très légèrement devant une victoire marseillaise à l’extérieur (37%).

Match nul ou succès de l'OM Crédit : Odoxa pour RTL