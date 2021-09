PSG-Clermont : quel 11 parisien sans Messi, Neymar, Di Maria, Verratti... ?

S'il n'a pas dévoilé qui de Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma serait titulaire dans le but du PSG face à Clermont, samedi 11 septembre (17h) au Parc des Princes, Mauricio Pochettino a été clair sur un point à la veille de la rencontre en conférence de presse : Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes "ne seront pas dans le groupe puisqu'ils ont joué cette nuit".

La première à domicile de l'ancien numéro 10 argentin du Barça attendra donc, et aura peut-être lieu le dimanche 19 septembre (20h45) pour un choc face à Lyon. Quant aux débuts du trio Messi-Neymar-Kylian Mbappé, ils pourraient avoir lieu au mieux en Ligue des champions mercredi 15 septembre (21h), sur la pelouse de Bruges.

Touché à un mollet avec les Bleus, l'attaquant français a pris part avec le sourire à la séance d'entraînement à la veille du match face à Clermont. Sa participation au coup d'envoi n'est pas à exclure. Mauro Icardi semble lui aussi remis d'une blessure à une épaule. Julian Draxler postule aussi à une place dans le secteur offensif.

Première pour Donnarumma ?

À l'autre bout du terrain, Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'Italie sacré champion d'Europe et meilleur joueur de l'Euro, va probablement effectué ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Pochettino n'a rien laissé filtrer de son choix, mais le retour tardif de sélection de Keylor Navas lui offre une fenêtre pour lancer la concurrence sans heurts apparents.

Pour affronter le promu auvergnat, surprenant 3e après quatre journées de Ligue 1 (deux victoires, deux nuls), le leader parisien (quatre succès), peut par ailleurs compter en défense sur Marquinhos, rentré de sélection avant les autres Sud-Américains. Thilo Kehrer, plutôt que Presnel Kimpemebe, tient la corde pour l'épauler dans l'axe. Achraf Hakimi et Abdou Diallo sont attendus sur les côtés.

Ramos a rechuté

Au milieu, Idrissa Gana Gueye, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera postulent pour une place dans le 11 de départ, à l'inverse de Marco Verratti, touché à un genou. L'Italien rejoint à l'infirmerie Sergio Ramos (mollet), qui a rechuté et ne sera pas non plus opérationnel pour Bruges, a prévenu Pochettino.

PSG : le 11 possible face à Clermont

Donnaruma - Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Diallo - Danilo, Gueye, Herrera, Wijnaldum - Draxler (ou Mbappé), Icardi