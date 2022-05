Bordeaux : "Voir le club descendre en Ligue 2, ça fait mal", confie Julien Courbet

"Mon premier match, je l'ai vu à 10 ans. Depuis mes 10 ans je suis supporter. Voir le club descendre en Ligue 2, quand on a vu des finales contre le Bayern Munich en UEFA, ça fait mal." Invité du podcast "On refait le match" animé par Christophe Pacaud, Julien Courbet s'est exprimé sur l'inéluctable descente des Marine et blanc en deuxième division.

Malgré la peine engendrée par la relégation, l'animateur de "Ça peut vous arriver" sur RTL n'est pas inquiet quant à une future remontée de son club de cœur. "Je crois que le club a la capacité de tout de suite remonter", a-t-il avoué. Mais, pour lui, l'essentiel n'est pas là : "Je préfère passer deux ans, voire trois, en Ligue 2 mais qu'on remette tout à plat. Ce sera toujours mieux que remonter pour galérer à la 16e place".

Un constat partagé par Denis Granjou, qui couvre l'actualité des Girondins pour RTL. Après avoir fait table rase, pourquoi ne pas confier des responsabilités à des anciens du club ? "Alain Giresse est prêt à se décarcasser mais on ne l'a jamais appelé", déplore-t-il. Julien Courbet, lui, aimerait "un système comme au Bayern où l'on remette dans l'organigramme des Giresse, des Trésor, des Girard, des gens qui se sont battus pour le club".

Mais quand on lui demande s'il est prêt à aider les Girondins, l'animateur est catégorique : "Je peux les aider à communiquer mais sportivement jamais de la vie".

