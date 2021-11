Il ne s'y attendait sûrement pas. Karim Benzema, qui a toujours clamé son innocence dans l'affaire du chantage de la sextape de Mathieu Valbuena, a été condamné ce mercredi 24 novembre par le tribunal de Versailles à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende.

Même si les avocats du Madrilène ont annoncé que le joueur allait faire appel, cette décision de justice ne remet pas en cause son statut en équipe de France, selon le président de la FFF Noël Le Graët : "En ce qui me concerne, il n'y aura pas de suite sportive, assure l'homme de 79 ans. Prenez l'exemple de quelqu'un dans une entreprise qui a un accident, qui a tort. Il prend trois mois avec sursis et puis une amende : on l'empêche de travailler ? Il n'est pas question que la Fédération prenne une sanction contre Benzema ", a-t-il expliqué.

Revenu dans le groupe France pour l'Euro 2021 en juin dernier après 6 ans d'absence à cause, en très grande partie, de cette affaire de 2015, Benzema pourra donc espérer jouer la coupe du monde 2022 avec les Bleus, la deuxième de sa carrière après 2014. Et ce n'est pas la première fois que ce cas de figure se présente dans l'environnement de l'équipe de France sous l'ère Deschamps.

Trois joueurs épinglés pour des violences conjugales

En 2017, Kinglsey Coman a été reconnu coupable par le tribunal de Meaux de violences conjugales sur son ex-compagne, Sephora Goignan. Le joueur, alors âgé de 21 ans et qui comptait à l'époque 11 sélections, avait été rappelé par Didier Deschamps à 4 reprises durant la saison 2017-2018.

Plus récemment, c'est Lucas Hernandez qui a été condamné en Espagne à six mois de prison pour non-respect d'une mesure d'éloignement après des violences conjugales en 2017. Le Bavarois figurait dans la dernière liste du sélectionneur à la mi-novembre. Même Paul-George Ntep, condamné en février 2014 à trois mois de prison avec sursis pour violences sur son ex-compagne, avait connu sa première sélection sous Deschamps deux mois après.

L'affaire Zahia, un tremblement de terre

Si l'affaire de la sextape a animé l'environnement extra sportif de l'équipe de France ces dernières années, la première moitié des années 2010 a été marquée par l'affaire Zahia. En avril 2010, Franck Ribéry et Karim Benzema sont poursuivis dans l'affaire Zahia, un prostituée qu'ils auraient sollicité alors qu'elle était mineure. Dans la tourmente, les deux joueurs sont sélectionnés par Raymond Domenech, alors sélectionneur, et Franck Ribéry sera même de la partie en Afrique du Sud pour le mondial.

Confirmés sous Laurent Blanc entre septembre 2010 et 2012, Didier Deschamps continuera d'appeler les deux attaquants en Bleu sous son mandat. Jugés en janvier 2014,ils ont finalement été relaxés à Paris.

L'aspect sportif toujours privilégié

Didier Deschamps ne l'a jamais caché, les déboires judiciaires des joueurs de l'équipe de France, "ça les regarde". Le sélectionneur a toujours prouvé depuis le début de son mandat que le critère numéro 1 de sa liste était l'aspect sportif. Outre Benjamin Mendy, actuellement en détention provisoire en Angleterre pour des accusations de 6 viols et dont le procès se tiendra en janvier 2022, tous les joueurs performant ont été rappelés.



Seule particularité pour Karim Benzema dans l'affaire de la sextape : le joueur a été mis en cause en 2015 pour des faits produits au sein même d'un rassemblement des Bleus sur un joueur de l'équipe, ce qui avait touché directement le groupe. Une sortie médiatique controversée dans un média espagnol en 2016 avait également mis le feu aux poudres dans les relations entre le joueur et le sélectionneur Didier Deschamps. Six ans après, il semble que les deux hommes soient réconciliés.