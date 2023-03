Bayern-PSG : que vont changer la présence de Mbappé et l'absence de Neymar ?

Après une défaite au match aller au Parc des Princes (0-1), le Paris Saint-Germain joue gros mercredi soir face au Bayern Munich. Kylian Mbappé revenait alors de blessure et n'était pas titulaire. Cette fois, l'attaquant est bien présent et en pleine forme. À 24 heures de la rencontre, on se demande s'il peut tout changer. Une seule certitude, l'équipe n'est pas la même en sa présence.

Il suffit de voir les 25 dernières minutes du match aller, le 14 février. Le PSG était transfiguré lorsque le champion du monde est rentré sur la pelouse. Depuis, il a inscrit cinq buts en trois matchs. Les Parisiens ont d'ailleurs remporté leurs trois dernières rencontres. Kylian Mbappé modifie la dynamique des rencontres, comme l'explique Marco Verratti. "C'est un joueur qu'on a la chance d'avoir, qui a une très grande personnalité et un très grand caractère. On a besoin de joueurs comme lui. On est en confiance pour demain, on va faire un très grand match".



Du côté du Bayern, la peur n'est pas au rendez-vous. Quand Kylian Mbappé a assuré que le PSG restait favori après le match aller, les Bavarois ne partageaient pas son point de vue. Thomas Müller a répondu : "Je vois un avantage pour nous", avant de mettre les choses au point concernant l'attaquant parisien. "Le monde entier aime le regarder jouer au foot, mais demain on ne veut pas le regarder. On veut interrompre son travail. Si notre plan est efficace, il ne va pas s'amuser".

Le Bayern reste une machine. Depuis trois ans, les Bavarois marquent systématiquement au moins un but à domicile, peu importe la compétition.

L'absence de Neymar bienvenue ?

Le club parisien a annoncé lundi que Neymar allait rester à l'infirmerie jusqu'à la fin de la saison. Pour certains, cette absence est considérée comme une bonne nouvelle. L'attaquant brésilien a fait un début de saison de haute volée, mais au niveau de l'équilibre global de l'équipe, ce point de vue peut être compréhensible.

Lorsque le PSG aligne ses trois stars en attaque, il peut y en avoir une de trop surtout dans les grandes affiches. C'est donc un effectif parisien plus solide, plus compact, mieux organisé que l'on doit voir mercredi soir et lors des prochaines semaines.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info