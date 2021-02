Bayern Munich-Tigres : qui diffuse la finale du Mondial des clubs ?

publié le 11/02/2021 à 16:48

La France est championne du monde des nations, et un Français au moins sera champion du monde des clubs, jeudi 11 février. Les Tigres de Monterrey emmenés par leur buteur André-Pierre Gignac défient en finale le Bayern Munich de Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Kingsley Coman, à Al-Rayyan à partir de 19H.

Cette affiche entre le vainqueur de la Ligue des champions de la Concacaf (Amérique du Nord et Amérique centrale) et celui de la compétition reine de l'Uefa est à suivre à la télévision sur la chaîne L'Équipe. En demi-finale, l'équipe mexicaine a écarté les Brésiliens de Palmeiras (1-0) grâce à un but de l'incontournable Gignac, déjà auteur du doublé de la victoire au tour précédent contre les Sud-Coréens du Ulsan Hyundai (2-1).

De son côté, le géant allemand a disposé des Égyptiens de Al Ahly (2-0) avec un doublé de Robert Lewandowski. Le Bayern, qui a déjà gagné cette Coupe du monde des clubs en 2013, est favori pour tenter de sceller un sextuplé de trophées en l'espace d'un an (Coupe-Championnat-Ligue des champions, plus les Supercoupes d'Allemagne et d'Europe) et de succéder à Liverpool.

Gignac a déjà trompé Neuer

Depuis l'arrivée de "Dédé" Gignac en 2015 en provenance de Marseille, les Tigres sont entrés dans une autre dimension. Sans lui, le club avait remporté, en 55 ans d'existence, trois championnats du Mexique et trois coupes nationales. Avec lui, il a conquis en cinq saisons quatre titres de champion, trois Supercoupes mexicaines et, après trois finales perdues, la prestigieuse Ligue des champions cette saison.

Face à lui, Gignac aura celui qui est toujours considéré comme le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer, qu'il peut s'enorgueillir d'avoir déjà battu une fois : en amical avec la France (2-0), le soir de sinistre mémoire du 13 novembre 2015, date des attentats perpétrés dans Paris et autour du Stade de France.

Une victoire des Mexicains au stade de la Cité de l'Éducation d'Al-Rayyan serait toutefois une énorme surprise puisque, depuis sa création dans son format moderne au début des années 2000, le Mondial des clubs a toujours été remporté soit par le représentant de l'Europe, soit par celui de l'Amérique du Sud.