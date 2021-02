Ligue 1 : plus aucune affiche le samedi soir à partir de la 26e journée

publié le 10/02/2021 à 13:17

Déjà privée du multiplex depuis le début de cet exercice 2020-2021, la case du samedi soir sera dépourvue de toute affiche de Ligue 1 à compter de la 26e journée (du vendredi 19 au dimanche 21 février) et jusqu'à la fin de la saison. La Ligue de football professionnel l'a annoncé mercredi 10 février.

"À la demande du Groupe Canal+, le Conseil d'Administration de la LFP a décidé d'aménager la programmation des journées de Ligue 1", a expliqué la LFP dans un communiqué, disant vouloir disposer de "l'exposition la plus large possible". Canal+, repreneur de l'intégralité des droits TV de la Ligue 1, a ainsi choisi d'avancer à 13h le samedi son affiche initialement programmée à 21h.



Le retour du football sur Canal+, et notamment de la grande affiche du dimanche soir (21h), a poussé le diffuseur à revoir sa programmation et à modifier cette case, dévolue en début de saison au rugby. La meilleure affiche du Top 14 occupera désormais la case du samedi soir, ce qui a conduit à modifier l'horaire du match correspondant en Ligue 1.

OL-Montpellier dernière affiche du samedi soir

La 26e journée de Ligue 1 proposera notamment comme affiches Nantes-Marseille, Lorient-Lille, Brest-Lyon et en point d'orgue le choc PSG-Monaco. Les horaires des matches n'ont pour l'heure pas été communiqués par la LFP. La 25e journée a lieu samedi 13 et dimanche 14 février avec notamment PSG-Nice, Lyon-Montpellier (le samedi à 21h), Monaco-Lorient, Lille-Brest et Bordeaux-Marseille (le dimanche à 21h).