Ballon d'Or : Messi, Mbappé, Haaland... Découvrez les 30 nommés

La course à la succession de Karim Benzema est ouverte. Le magazine France Football a dévoilé mercredi 6 septembre au soir la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2023. L'attaquant français, légende du Real Madrid et lauréat l'an dernier, en fait partie malgré son transfert en Arabie saoudite cet été. Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine l'hiver dernier, figure logiquement sur cette liste et fait office de favori. Son départ à l'Inter Miami, après une saison très difficile au PSG, ne devrait pas l'empêcher de briguer un huitième Ballon d'Or à l'âge de 36 ans.

Mais derrière la "Pulga", deux jeunes aux dents longues sont aussi de sérieux prétendants : tout d'abord Kylian Mbappé bien sûr, finaliste du Mondial 2022 avec les Bleus, et l'attaquant norvégien Erling Haaland, vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions avec Manchester City. Une page se tourne néanmoins avec les absences de Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur du trophée, et de Neymar, tous deux également exilés en Arabie saoudite.

Deux autres Français ont été nommés : le nouvel attaquant du PSG Randal Kolo Muani, ainsi qu'Antoine Griezmann. Parmi les nouveaux venus sur la liste, le prodige anglais Jude Bellingham, recruté par le Real Madrid cet été et déjà en feu en ce début de saison, son compatriote Bukayo Saka (Arsenal) et le jeune Allemand du Bayern Munich Jamal Musiala.



Côté féminin, la sélection espagnole, qui a remporté le Mondial cet été, place cinq joueuses, dont quatre du FC Barcelone (Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Mapi Leon, Salma Paralluelo) et une du Real Madrid (Olga Carmona). En revanche, leur compatriote Alexia Putellas, Ballon d'or en 2021 et 2022, ne figure pas dans la liste. Gravement blessée à un genou, elle a été longtemps éloignée des terrains pendant la quasi-totalité de la saison.

