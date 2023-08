DOCUMENT RTL - "J'aimerais voir Mbappé rester au PSG le plus longtemps possible", confie Bernard Lama

Présent dans les tribunes du Parc des Princes lors de la victoire du Paris Saint-Germain (3-1) face au Racing Club de Lens, samedi 26 août, Bernard Lama (60 ans) reste toujours très attentif à l'actualité de son ancien club. Le gardien de but emblématique des Rouge et Bleu de 1992 à 1997 puis de 1998 à 2000 évoque en premier lieu le cas Mbappé : "Kylian, j'aimerais le voir rester au PSG le plus longtemps possible. Mais je ne suis pas inquiet pour ce garçon. Quelles que soient les conditions dans lesquelles il évoluera, il sera au haut niveau et cela restera un compétiteur".

"Certains signes, certaines choses ont été faites pour lui montrer que le club croyait en lui et espérait qu'il allait rester, poursuit le champion du monde 1998 avec les Bleus (44 sélections). Dans une famille, il arrive qu'on se rouspète et puis il arrive qu'on se réconcilie aussi, pour le bien cette famille. Le 1er septembre, quand il n'y aura plus d'histoire de mercato, on parlera concret et terrain", conclut Bernard Lama sur ce sujet.



Celui qui a grandi en Guyane s'exprime sur la formation et la francisation du vestiaire du PSG : "Paris a un centre de formation qui est performant, estime-t-il. Quand on a formé des joueurs de haut niveau, ils doivent s'exprimer avec l'équipe première. C'est logique. Je suis pour qu'on ait une base locale, parce que cela veut dire identification à une ville, une région, un pays, des couleurs. Ce sont ces petits plus là qui font les grandes victoires".



Bernard Lama au Parc des Princes le samedi 26 août lors de PSG-Lens. Crédit : Baptiste Durieux - RTL

Enfin, l'homme aux 318 apparitions avec le PSG livre son regard sur l'actuel gardien parisien, "Gigio" Donnarumma (24 ans). S'il juge que l'Italien "doit progresser au niveau de son jeu au pied", Bernard Lama le trouve "vraiment impressionnant sur sa ligne. Il sort parfois des ballons... Waouh".

