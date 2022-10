Ballon d'Or 2022 : comment Karim Benzema s'est-il imposé comme favori ?

Le sujet du jour. Le suspense est à son comble, ou presque. La cérémonie du Ballon d'Or, se tiendra le lundi 17 octobre 2022, l'occasion de récompenser les meilleurs joueurs de l'année. Pour cette 66ème édition, le trophée a connu des modifications majeures. Désormais, la performance individuelle devient le critère numéro 1 et ce, dans un calendrier de saison et non plus sur l'année civile.

De quoi donner l'opportunité à de nouvelles têtes d'émerger mais qui trahit aussi la difficulté de certains cadors à se maintenir parmi les favoris. Ces chamboulements éclipsent même un nom que l'on croyait indélébile, celui de Lionel Messi. Inscrit depuis 2006 dans la précieuse liste des nommés, l'Argentin est absent. Une première pour le joueur du Paris Saint-Germain sacré 7 fois au Ballon d'Or et détenteur à ce jour du record.

Cette année, le trophée est promis à Karim Benzema, nommé pour la 10ème fois. Si la victoire de l'attaquant français n'est pas encore officielle, le capitaine du Real Madrid est indéniablement le petit favori de cette cérémonie. Karim Benzema succédera t-il à Zinédine Zidane et deviendra t-il le cinquième Français à inscrire son nom dans le palmarès du ballon d'or ?

Une saison exceptionnelle

Sa saison sur le plan collectif coche toutes les cases : vainqueur de la Ligue des nations avec l’Équipe de France. Lauréat de la Ligue des champions et du championnat d'Espagne avec son club. Le joueur de 34 ans, s'est particulièrement illustré en cumulant plus de 40 buts toutes compétions confondues. Karim Benzema est sacré meilleur buteur des deux compétitions.

Un palmarès et des statistiques prestigieux dont il est difficile de concurrencer. De con côté, Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, considère le sacre de son ancien joueur comme acquis. Le joueur évoluant au Real Madrid est attendu sur la scène du théâtre du Châtelet, à Paris.

