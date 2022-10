Ballon d'Or 2022 : comment le phénomène Benzema a débuté avec l'Olympique Lyonnais

Immense favori, Karim Benzema, a décroché lundi 17 octobre 2022 le Ballon d'Or du meilleur joueur pour couronner sa saison 2021-2022. Une consécration planétaire pour l'attaquant des Bleus. Retour sur ses débuts.

Le 15 janvier 2005, Karim Benzema a disputé son tout premier match professionnel, opposant l'Olympique Lyonnais face au FC Metz. Bien avant d'entrer sur le terrain, le bizuté se tient devant ses coéquipiers pour déclarer un discours.

De son allocution, on ne retiendra que cette phrase frappante : "Si je suis là, c'est pour prendre vos places". L'international français laisse alors l'image d'un ado assuré. Tout le vestiaire est surpris.

"C'est à la fois un égoïste buteur et un altruiste meneur de jeu. C'est pas fréquent ce genre d'individu. C'est quelqu'un d'assez renfermé, assez mutique mais qui est en même temps assez sûr de lui", explique Vincent Duluc, journaliste à L'Équipe.

Du haut de ses 17 ans, le gamin de Bron débarque avec fracas en ligue 1. Face à Metz, il sort du banc à la 70ème minute et quelques instants plus tard, délivre une première passe décisive, permettant à Bryan Bergougnoux de marquer.

Il a l'œil et la vista

"Je me rappelle très bien de son action sur le côté gauche. C'est quelque chose qui ne trompe pas. On a vu quelques joueurs danser un seul été mais lui, il était tellement annoncé que dès qu'il est arrivé, on a su que ça allait durer", se souvient Nicolas Fauroux, rédacteur en chef chez RTL et ex-correspondant à Lyon.

Il n'aura pas fallu plus longtemps à Karim Benzema pour s'imposer naturellement dans cet effectif lyonnais, pourtant l'un des meilleurs d'Europe entre 2006 et 2008. "Il a cette montée en puissance encadrée par des joueurs de grande qualité. Je me souviens du match contre Manchester en 2008, il met ce but qui à mon sens, nous démontre tout ce qu'il va donner par la suite", explique Philippe Sanfourche, chef de rubrique football à RTL.

Il poursuit : "Il a l'œil et la vista. Il voit les choses avant, dans les petits espaces, les petits périmètres. Il prend les décisions et comme il a une technique affinée, la frappe est chirurgicale. C'est jamais des frappes de mules, c'est toujours au cordeau précis. C'est la précision de Karim Benzema qui commençait déjà à poindre à l'époque".

Il marche sur la Ligue 1 à seulement 20 ans

Deux ans seulement après ses débuts en pro, il est sélectionné pour la première fois en équipe de France. Un nouvel objectif d'atteint pour celui qui avait refusé de jouer pour l'Algérie. Face à l'Autriche en 2007, il met le but de la victoire (1-0). Une saison d'explosion débute alors : 33 buts accumulés entre 2007 et 2008 pour l'attaquant. Meilleur buteur, Karim Benzema marche sur la Ligue 1 à seulement 20 ans.



L'Europe commence à regarder avec beaucoup d'intérêt le jeune Français, à commencer par Manchester United, le Milan AC mais aussi le Real Madrid. L'international Français tape dans l'œil des dirigeants espagnols.



À l'époque, Florentino Perez se déplace même chez les parents de la vedette. Karim Benzema est transféré dans le club de ses rêves en 2009 pour 35 millions euros, une somme aujourd'hui modique pour ce joueur qui vient d'obtenir le Ballon d'Or 2022.









