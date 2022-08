C'est déjà un premier rendez-vous pour les fans de ballon rond. Si le vainqueur du Ballon d'Or 2022 ne sera connu que le 17 octobre prochain, la liste des nommés à la plus prestigieuse récompense individuelle sera révélée ce vendredi 12 août. Plusieurs joueurs français candidatent pour apparaître dans cette sélection, un Bleu pourrait même décrocher le titre.



Quatre Français - Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane - ont déjà soulevé le trophée. Le champion du monde 1998, titré cette année-là, attend de connaître son successeur. Et la France l'a peut-être trouvé avec Karim Benzema. Notamment vainqueur et meilleur buteur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, l'attaquant français se positionne comme le grand favori de cette édition 2022. Sa présence parmi les nommés ne fait donc aucun doute.

Celle de Kylian Mbappé semble aussi évidente. Champion de France avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant de 23 ans a réalisé une énorme saison sur le plan individuel, portant le club de la capitale sur ses épaules à de nombreuses reprises.

Le blues pour Kanté ?

Avec Benzema et Mbappé, N'Golo Kanté figurait lui aussi dans la liste la saison dernière. Gêné par les blessures et avec une saison moins brillante que la précédente, le milieu de Chelsea pourrait louper le cocher cette année.

La place du champion du monde 2018 pourrait être prise par Christopher Nkunku. Le joueur offensif du club allemand de Leipzig est un candidat sérieux. Le Français, qui a fait ses débuts avec les Bleus au mois de mars dernier, a réalisé une saison exceptionnelle (32 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues) du côté de l'Allemagne. L'ancien du PSG a même été sacré joueur de la saison de Bundesliga.

Le palmarès comme argument de poids ?

Vainqueur de la C1 et champion d'Espagne avec le Real Madrid, Ferland Mendy a peut-être une chance d'apparaître dans cette liste avec son palmarès. L'ex-défenseur de l'Olympique Lyonnais a été un joueur important du dispositif madrilène, très souvent titularisé par Carlo Ancelotti dans le couloir gauche du club espagnol. Aussi joueurs du Real Madrid, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni peuvent concourir dans le trophée Kopa, qui récompense les meilleurs jeunes.

Théo Hernandez, champions d'Italie avec l'AC Milan, a quant à lui été performant la saison dernière, et pourrait figurer dans la liste. À l'inverse, Antoine Griezmann a été plus discret et pourrait bien ne pas y être.

Cette année, le magazine France Football a choisi d'effectuer plusieurs modifications, notamment sur les conditions d'attribution. Les "performances individuelles " et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" ont désormais une importance plus forte que le palmarès. Reste à savoir si ces consignes seront aussi appliquées pour la liste des nommés...

