publié le 24/10/2018 à 17:50

Le retour en Belgique sera-t-il synonyme de joie pour Thierry Henry, et donc pour Monaco ? L'ancien sélectionneur adjoint des Diables Rouges, qui vient d'endosser le costume d'entraîneur numéro 1 dans le club de ses débuts, effectue sa première en Coupe d'Europe sur la pelouse de Bruges, mercredi 24 octobre (18h55).



Dans ce groupe A de la phase de poules de Ligue des champions, le Borussia Dortmund et l'Atlético de Madrid ont pris la large avec 6 points en deux journées contre 0 pour l'ASM et les Belges. Mais en cas de victoire ce soir puis au retour à Louis-II le mardi 6 novembre (18h55 également), les Monégasques se relanceraient.

Mais avant de songer à nouveau aux 8es de finale, il faut d'abord renouer avec le succès, enfin. Monaco n'a gagné qu'un seul match cette saison, il y a plus de deux mois, le 11 août à Nantes (1-3). Depuis, le club de la Principauté a été battu huit fois et a décroché trois nuls. Thierry Henry doit en outre composer sans son gardien Danijel Subasic et sans son attaquant Radamel Falcao.