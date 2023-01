PSG et Parc des Princes : pourquoi le club et la mairie de Paris sont-ils en conflit ?

PSG et Parc des Princes : pourquoi le club et la mairie de Paris sont-ils en conflit ?

C'est la question qui agite les fans du PSG depuis plusieurs semaines : le club de la capitale va-t-il quitter le Parc des Princes et s'installer ailleurs ? Ce mardi 17 janvier, la mairie de Paris a convoqué la presse pour réaffirmer qu'elle n'était pas vendeuse.

En soi, pas de surprise, car c'est ce qu'avait déjà annoncé Anne Hidalgo samedi. Son adjoint, Emmanuel Grégoire, en charge notamment de l'urbanisme, ne dit pas autre chose ce mardi, mais il ouvre la porte à de nouvelles négociations avec la direction du club : "Nous n'envisageons absolument pas que le PSG quitte le Parc des Princes. C'est un message qui ne peut que réconcilier la ville de Paris, les propriétaires du PSG et les supporters".

Le problème, c'est que la mairie de Paris propose simplement une nouvelle Convention d'occupation du domaine public, soit une sorte de location longue durée. Sauf que le PSG ne veut pas en entendre parler.

Une offre de... 40 millions d'euros

Si les décideurs qataris se mobilisent autant pour acheter l'enceinte située Porte de Saint-Cloud, c'est parce qu'ils souhaitent la moderniser, l'agrandir et passer de 45.000 à 60.000 personnes pour coller avec les ambitions du club et augmenter les revenus.

Tous ces investissements devraient coûter au bas mot pas moins de 500 millions d'euros, entièrement à la charge du club. Les dirigeants du PSG n'imaginent pas un instant dépenser cette somme sans être propriétaires de l'enceinte. Problème : ils n'ont proposé que 40 millions d'euros à un propriétaire qui n'est pas vendeur et qui a fait estimer l'enceinte à minimum 350 millions d'euros.

Quels stades pourraient accueillir les stars parisiennes ?

Pour le moment, c'est une vraie partie de poker menteur. Les alternatives sont en fait peu crédibles : le Stade de France, les supporters n'en veulent pas. Le Qatar non plus d'ailleurs, qui a acheté le club de Paris, pour voir la Tour Eiffel, pas la basilique de Saint-Denis.

Quant à faire sortir un stade de terre, cela prendrait 10 à 15 ans de délai et aucun site n'est disponible dans la capitale. Du côté de la ville de Paris, il n'y a aucun intérêt non plus à voir le PSG partir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info