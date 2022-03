Angleterre : quel avenir pour le club de Chelsea mis en vente ?

Il y songeait depuis l'attaque ordonnée par Vladimir Poutine en Ukraine il y a plus d'une semaine. L'homme d'affaires russe Roman Abramovitch a annoncé mercredi 2 mars qu'il mettait en vente le club de Chelsea, dont il est propriétaire depuis 2003. Il a précisé dans un communiqué que le "produit net" de la vente serait reversé à une "fondation caritative au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine".

Alors maintenant, que va devenir le club de Chelsea, actuellement 3e du championnat anglais et surtout tenant du titre de la Ligue des champions ? "La vente du club ne se fera pas dans la précipitation et suivra son cours normalement", a encore précisé Abramovitch. Mais au contraire, le contexte actuel laisse penser que l'homme d'affaires russe va être contraint de vendre le club précipitamment. En effet, il ne fait pas encore l'objet, contrairement à de nombreux oligarques russes, de sanctions financières de la part de l'Union européenne, mais la pression augmente.

Désormais, Chelsea va devoir trouver un repreneur. Plusieurs noms sont déjà sur la table, comme les milliardaires suisse et américain Hansjorg Wyss et Todd Boehly, selon le Daily Telegraph qui précise que la vente pourrait se boucler dans les prochains jours pour un montant de 2,5 milliards d'euros. Selon Sky Sports, Roman Abramovich, en voudrait au moins 3 milliards de livres sterling (3,6 milliards d'euros).

D'autres noms ont été évoqués, comme le milliardaire Jim Radcliffe, PDG du groupe britannique Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, mais la piste ne semble rien donner. Moins sérieusement, le combattant irlandais de MMA Conor McGregor a proposé de racheter le club. "Chelsea pour 3 milliards ? Je vais l’acheter !", a-t-il affiché sur son compte Twitter.

La fin de l'opulence

Toujours est-il que le départ d'Abramovitch marque tout de même un cran d'arrêt dans l'expansion du club londonien. Depuis l'arrivée du milliardaire russe, Chelsea a remporté 21 titres nationaux et internationaux, dont cinq titres de champion d'Angleterre et deux Ligues des champions. Les supporters ont d'ailleurs exprimé leur gratitude envers Roman Abramovitch qui a fait de leur club l'un des plus puissants et compétitifs d'Angleterre.

Le Russe était aussi un portefeuille de poids, avec une fortune estimée par Forbes en mai 2021, à 15,4 milliards de dollars, soit la 124e personne la plus riche du monde à l'époque. De quoi conclure d'importants transferts ces dernières années pendant le mercato : 113 millions d'euros pour faire venir Romelu Lukaku de l'Inter Milan, 80 millions pour Kai Havertz ou 80 millions encore pour Kepa Arrizabalaga, des sommes que le club n'avait jamais déboursées jusque là.

Difficile d'imaginer une telle opulence du côté du consortium des probables successeurs Hansjorg Wyss et Todd Boehly. Ce dernier a malgré tout une expérience dans le sport puisqu'il est propriétaire des Dodgers de Los Angeles, une franchise de baseball.