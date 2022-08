Affaire Paul Pogba : "Ça me dégoûte", confie Antoine Kombouaré

Interrogé sur l'affaire Paul Pogba en marge de la rencontre Strasbourg-Nantes comptant pour la 5e journée de Ligue 1 (mercredi 31 août, 19h), l'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré n'a pas masqué son inquiétude sur l'évolution du monde du football, mardi 30 août.

"Moi je trouve ça triste, ça me dégoûte de voir ça, explique l'homme de 58 ans. Mais bon, pour tous les joueurs de foot, c'est compliqué, que ce soit l'entourage familial, le premier cercle comme on dit, les agents, les conseillers... Vous n'imaginez pas la pression qu'ils subissent les mecs, donc c'est plutôt eux que je plains, Paul, tous les joueurs de foot".

"Ça fait 40 ans que je vois l'évolution de mon métier, poursuit l'ancien, défenseur... De plus en plus, les familles sont présentes dans les discussions, dans les négociations, et c'est très dur pour eux. C'est pour ça que nous on les aide beaucoup, on les protège, on fait du mieux. Mais on ne sait pas tout. Pour les gamins, c'est très dur. Quand vous gagnez autant d'argent, il y a tellement de vautours autour... C'est compliqué".

Kylian ne montre aucun signe d'agacement Christophe Galtier

Un autre coach de Ligue 1 a été interrogé sur cette affaire Pogba, celui du PSG, Christophe Galtier, qui donne notamment des nouvelles de Kylian Mbappé. Le nom de l'attaquant parisien apparaît à son corps défendant dans ce dossier, Paul Pogba ayant expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à la star, ce qu'il dément.

"Évidemment, comme vous, j'ai écouté, j'ai vu un peu ce qui se passait chez Paul Pogba, a déclaré le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Kylian est dans de très bonnes dispositions (...) Kylian ne montre aucun signe d'agacement, d'énervement ou d'inquiétude par rapport à cela". Le PSG se rend à Toulouse mercredi 31 août (21h).

